Após 3 dias em greve de fome, mãe de Luis Rubiales é hospitalizada

A mãe de Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) que foi suspenso por ter beijado sem consentimento a jogadora Jenni Hermoso na comemoração do título da Espanha na Copa do Mundo feminina, foi hospitalizada nesta quarta-feira (30), no terceiro dia de sua greve de fome.



Ángeles Béjar, que começou na segunda-feira seu protesto dentro da igreja da Divina Pastora na cidade de Motril, Andaluzia (sul), com o objetivo de denunciar o "assédio" contra seu filho, foi levada a um hospital depois de sofrer uma "crise".



"Tenho que avisar a vocês que ela teve uma crise, piorou, e tiveram que levá-la com urgência ao hospital, então não está mais aqui", informou aos jornalistas o sacerdote da paróquia, Antonio Rodríguez.



"Ela estava cansada e com muitos problemas, não só a nível anímico. Estava mal, angustiada, tonta", acrescentou Rodríguez.



A mãe de Luis Rubiales pretendia permanecer na igreja até que Jenni Hermoso dissesse "a verdade" sobre o episódio do beijo, segundo Vanessa Ruíz Béjar, prima do dirigente.



Contactado pela AFP, o hospital de Motril não confirmou a entrada da mãe de Rubiales como paciente.