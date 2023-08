Papa publicará tese atualizada sobre o clima em 4 de outubro

436

O papa Francisco anunciou nesta quarta-feira (30) que publicará em outubro uma atualização de sua tese histórica de 2015 sobre o meio ambiente, poucas semanas antes da próxima rodada de negociações da ONU sobre o clima.



No início deste mês, o pontífice argentino, de 86 anos, mencionou seus planos de escrever uma segunda parte do "Laudato Si". Sem dar mais detalhes, disse apenas que abordará "questões atuais".



Sua encíclica de 2015 culpou diretamente a humanidade pelo aquecimento global, e foi considerada influente nas conversas das Nações Unidas sobre o clima realizadas em Paris nesse mesmo ano, que levaram a compromissos históricos.



Em sua audiência semanal no Vaticano, na quarta-feira, o papa Francisco marcou a data de sua nova versão para 4 de outubro, poucas semanas antes da próxima rodada de discussões da ONU na COP28, que acontece nos Emirados Árabes Unidos em novembro e dezembro.



"Nessa data, tenho a intenção de publicar uma exortação, uma segunda 'Laudato Si'", afirmou.