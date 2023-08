Bolívia divulga lista com 48 jogadores para enfrentar Brasil e Argentina nas Eliminatórias

436

A Bolívia divulgou nesta terça-feira (29) uma lista com 48 jogadores convocados para enfrentar Brasil e Argentina no início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.



Comandada pelo técnico argentino Gustavo Costa, a seleção boliviana pega o Brasil no dia 8 de setembro, em Belém, e recebe a Argentina quatro dias depois, em La Paz.



O principal nome na lista é o do experiente atacante Marcelo Moreno, que tem passagens no Brasil por Vitória, Cruzeiro, Grêmio e Flamengo



Lista de convocados:



Goleiros: Carlos Lampe (Bolívar), Braulio Uraezaña (Blooming), Guillermo Viscarra (The Strongest), Bruno Poveda (Jorge Wilstermann) e Mauricio Adorno (Palmaflor).



Defensores: Adrián Jusino (The Strongest), Luis Haquín (Deportivo Cali), Diego Medina (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Baltika), Carlos Roca (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar), Diego Bejarano (Bolívar), Pablo Vaca (Always Ready), Eduardo Álvarez (Royal Pari), Efraín Morales (Atlanta United), Saúl Ceveriche (Blooming), Jhon Jairo Velasco (Guabirá), Denilson Durán (Blooming), Yomar Rocha (Bolívar) e César Romero (Blooming).



Meio-campistas: Luciano Ursino (The Strongest), Gabriel Villamil (Bolívar), Jaime Arrascaita (The Strongest), Boris Céspedes (Servette FC), Fernando Saucedo (Bolívar), Moisés Villarroel (Águilas Doradas), Carlos Sejas (Aurora), Ervin Vaca (Bolívar), Marco Salazar (Always Ready), Andrés Moreno (Royal Pari), Carlos Abastoflor (Guabirá) e Kevin Salvatierra (Royal Pari).



Atacantes: Marcelo Moreno (Independiente del Valle), Miguel Terceros (Santos), José Martínes (Always Ready), Víctor Abrego (Universitario de Vinto), José Alípaz (Universitario de Vinto), Carmelo Algarañaz (Bolívar), Jaumé Cuéllar (Barcelona B), Miguel Villarroel (Bolívar), Fabricio Quaglio (The Strongest), Javier Uzeda (Bolívar), Fernando Nava (Athletico-PR), José Miguel Briceño (Oriente Petrolero) e Enzo Monteiro (Santos).