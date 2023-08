Peru reduz projeção de crescimento do PIB em 2023 para 1,1%

436

O Peru revisou significativamente para baixo a sua projeção de crescimento econômico para este ano, passando de 3,4% para 1,1%, devido aos efeitos da crise política e do fenômeno climático El Niño, anunciou o governo nesta terça-feira (29).



De acordo com o Executivo, a economia peruana está em processo de recuperação e crescerá a taxas superiores a 3% entre 2024 e 2027, conforme o Ministério da Economia e Finanças (MEF) afirmou.



"Apesar dos choques adversos registrados na primeira metade deste ano, a economia continuará em processo de recuperação e cresceria 1,1% em 2023 e mais de 3,0% entre 2024 e 2027", de acordo com as projeções do Marco Macroeconômico Multianual 2024-2027 do MEF.



O ministro da Economia, Alex Contreras, afirmou que "os conflitos sociais e o fenômeno climático El Niño tiveram um impacto significativo no primeiro semestre", reduzindo em dois pontos percentuais o crescimento em relação à estimativa inicial.



Os setores mais afetados pelo El Niño são a pesca, agricultura, construção e manufatura.



A queda do investimento privado no contexto dos conflitos sociais é outro fator que afeta o crescimento, acrescentou o ministro em coletiva de imprensa.



Entre dezembro de 2022 e o primeiro trimestre de 2023, o Peru enfrentou protestos e greves exigindo a renúncia da presidente Dina Boluarte, que resultaram em mais de 50 mortes.



Boluarte assumiu o poder após a destituição e prisão de Pedro Castillo, que tentou sem sucesso dissolver o Congresso.



A economia do Peru cresceu 2,68% em 2022, abaixo das expectativas oficiais de 3%.