UE deve estar pronta para integrar novos membros 'até 2030', diz presidente do Conselho Europeu

A União Europeia deve estar pronta para integrar novos membros "até 2030", disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em conferência na Eslovênia nesta segunda-feira (28).



"Se quisermos ser confiáveis, temos de falar sobre o calendário", disse ele.



"Enquanto preparamos a próxima agenda estratégica da UE, devemos estabelecer um objetivo claro. Acredito que devemos estar prontos, de ambos os lados, até 2030, para uma ampliação", acrescentou, durante o Fórum Estratégico na cidade de Bled.



Cinco países dos Bálcãs Ocidentais (Albânia, Bósnia, Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia), assim como Ucrânia e Moldávia, são candidatos à adesão.



A ampliação da UE ocupará um lugar central nos debates dos líderes dos Vinte e Sete nas suas próximas cúpulas.



Entre outros, terão de decidir sobre a abertura de negociações de adesão com Ucrânia e Moldávia. Ambos os países obtiveram o "status" de candidatos em junho de 2022, poucos meses após o início da invasão russa da Ucrânia.



Cinco países dos Bálcãs Ocidentais também são candidatos, e alguns negociam com a UE há mais de dez anos.



Michel reconheceu que "a lentidão desta jornada para a UE decepcionou muitos, tanto na região como dentro da UE".