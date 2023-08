Líder da oposição no Zimbábue reivindica vitória nas eleições presidenciais

436

O líder da oposição no Zimbábue, Nelson Chamisa, contestou neste domingo (27) a reeleição do presidente, Emmerson Mnangagwa, anunciada oficialmente no sábado, e reivindicou sua própria vitória, após um processo eleitoral marcado por irregularidades.



Mnangagwa, de 80 anos, registrou 52,6% dos votos, contra os 44% de Chamisa, de acordo com o resultado anunciado pela Comissão Eleitoral do Zimbabué no sábado à tarde.



A oposição alegou imediatamente que os votos foram "falsificados".



"Vencemos estas eleições. Somos os líderes. Estamos até surpresos que Mnangagwa tenha se declarado o vencedor (...) Temos os resultados reais", anunciou Chamisa, um advogado e pastor de 45 anos, em uma entrevista à imprensa.



A população foi às urnas na quarta e quinta-feira para eleger o presidente e seus deputados.



A disputa ficou entre o ZANU-PF, no poder desde a independência em 1980, e a Coalizão de Cidadãos para a Mudança (CCC) de Chamisa, o maior partido da oposição.



Mnangagwa chegou ao poder após um golpe que derrubou o ex-líder Robert Mugabe em 2017. No ano seguinte, derrotou Chamisa pela primeira vez em uma eleição que o líder da oposição descreveu como fraudulenta.



A votação desta semana precisou ser estendida para um segundo dia, uma situação sem precedentes, devido a atrasos na impressão das cédulas de voto em alguns distritos, incluindo o reduto da oposição, Harare.



Mnangagwa se pronunciou do palácio presidencial nesta manhã e afirmou que quem discordasse do resultado poderia ir à Justiça.



Observadores internacionais presentes no país durante o processo eleitoral denunciaram "problemas graves" e a violação de "muitas normas internacionais" que regem as eleições democráticas e que mancham a "transparência" do voto.



De acordo com observadores da União Europeia (UE), da África Austral (SADC) e dos países da Commonwealth, alguns eleitores não foram encontrados nos cadernos eleitorais e outros foram intimidados em assembleias de voto. No entanto, a votação decorreu em um contexto "calmo e pacífico" na maior parte do tempo, ressaltaram.



Chamisa esperava se beneficiar da insatisfação com a corrupção, a inflação, o desemprego e a pobreza para vencer, mas a campanha foi marcada pela repressão, proibição de dezenas de comícios e pela prisão de opositores.



Em 2018, Mnangagwa, sucessor de Mugabe, foi eleito por uma margem estreita (50,8%), resultado que foi contestado sem sucesso por Chamisa.