Borussia Dortmund cede empate ao Bochum no Alemão

Com uma atuação apática, o Borussia Dortmund cedeu um empate em 1 a 1 com o modesto Bochum neste sábado (26), pela segunda rodada do Campeonato Alemão, uma semana depois de vencer o Colônia por 1 a 0.



O time do técnico Edin Terzic foi surpreendido no início do jogo e saiu atrás no placar após o gol do austríaco Kevin Stöger (13').



A desvantagem no primeiro tempo poderia inclusive ser maior, se a cabeçada de Philipp Hofmann não tivesse parado na trave (33').



Ainda longe de seu melhor nível, os jogadores do Dortmund voltaram a mostrar carências na construção de jogadas diante do bloqueio defensivo do Bochum.



Mas na volta do intervalo, o time pareceu mais decidido e foi recompensado pelo gol do holandês Donyell Malen (56'), batendo de fora da área.



Apesar da última chance de Julian Brandt (90'+5), o Dortmund sai com um empate amargo e soma quatro pontos depois de duas rodadas, dando oportunidade para o Bayern de Munique abrir vantagem no domingo, quando o time bávaro recebe o Augsburg.



Em caso de vitória, o Bayern se juntará no topo da tabela a Union Berlin, Bayer Leverkusen, Wolfsburg e Freiburg, quatro equipes que venceram neste sábado e somam seis pontos em dois jogos.



O Leverkusen venceu o Borussia Moenchengladbach no último jogo do dia por 3 a 0, fora de casa, graças aos gols de Victor Okoh Boniface (18' e 53') e Jonathan Tah (45'+6).



-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



RB Leipzig - Stuttgart 5 - 1



- Sábado:



Heidenheim - Hoffenheim 2 - 3



Darmstadt - Union Berlin 1 - 4



Colônia - Wolfsburg 1 - 2



Bochum - Borussia Dortmund 1 - 1



Freiburg - Werder Bremen 1 - 0



B. Moenchengladbach - Leverkusen 0 - 3



- Domingo:



(10h30) Mainz - Eintracht Frankfurt



(12h30) Bayern de Munique - Augsburg



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Union Berlin 6 2 2 0 0 8 2 6



2. Bayer Leverkusen 6 2 2 0 0 6 2 4



3. Wolfsburg 6 2 2 0 0 4 1 3



4. Freiburg 6 2 2 0 0 3 1 2



5. Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 2 1 1



6. Bayern de Munique 3 1 1 0 0 4 0 4



7. RB Leipzig 3 2 1 0 1 7 4 3



8. Stuttgart 3 2 1 0 1 6 5 1



9. Eintracht Frankfurt 3 1 1 0 0 1 0 1



10. Hoffenheim 3 2 1 0 1 4 4 0



11. Augsburg 1 1 0 1 0 4 4 0



12. B. Moenchengladbach 1 2 0 1 1 4 7 -3



13. Bochum 1 2 0 1 1 1 6 -5



14. Colônia 0 2 0 0 2 1 3 -2



15. Heidenheim 0 2 0 0 2 2 5 -3



16. Mainz 0 1 0 0 1 1 4 -3



17. Darmstadt 0 2 0 0 2 1 5 -4



18. Werder Bremen 0 2 0 0 2 0 5 -5