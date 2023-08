Tiroteio deixa sete feridos em festival caribenho em Boston

436

Pelo menos sete pessoas foram hospitalizadas após um tiroteio em massa na manhã deste sábado (26) em um festival caribenho em Boston, informou a polícia.



Os disparos ocorreram pouco antes das 08h locais (09h no horário de Brasília), em um cruzamento onde acontecia um dos dois desfiles do carnaval anual caribenho, programado para este sábado.



"Foram recuperadas armas de fogo e prisões foram feitas", afirmou a polícia da cidade em um breve comunicado, acrescentando que não houve vítimas fatais.



Publicações nas redes sociais, que não foram verificadas, supostamente mostravam pessoas correndo em meio a um cenário caótico na rua, com algumas caindo no chão.



Os tiroteios em massa são comuns nos EUA, país com fácil acesso a armas de fogo na maioria dos estados.



Na noite de sexta-feira, duas mulheres foram baleadas enquanto assistiam a um jogo de beisebol entre o Chicago White Sox e o visitante Oakland Athletics.