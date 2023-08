Áustria oferece um ano de transporte grátis para quem fizer tatuagem

436

Residentes poderão ganhar um ano de transporte público gratuito (foto: Internet/Reprodução)

Autoridades austríacas estão sendo criticadas por causa de uma campanha que oferece aos residentes um ano de transporte público gratuito em todo o país em troca de fazerem uma tatuagem.

O país colocou stands de tatuagem pop-up no Electric Love Festival em Salzburgo e no Frequency Festival em St. Polten para oferecer aos cidadãos a oportunidade de viajar de transporte público em qualquer lugar do país gratuitamente durante um ano se fizerem uma tatuagem com os dizeres "Klimaticket, " o nome de um passe anual lançado recentemente com o mesmo objetivo.

O Klimaticket, que significa "bilhete climático", visa desencorajar o "transporte individual motorizado" e incentivar o transporte público, visando aproximar o país de suas metas de mudança climática sob o Acordo de Paris.

Funcionários da campanha disseram que até agora seis pessoas aceitaram a oferta e fizeram tatuagens Klimaticket em troca de ingressos gratuitos. Eles contaram que várias outras pessoas receberam tatuagens gratuitas com vários temas ambientais, mas sem o benefício maior.

Leonore Gewesseler, parlamentar do Partido Verde e ministra do clima do país, foi criticada por alguns por promover a oferta de tatuagens no Frequency Festival.

Gewessler disse que as tatuagens são oferecidas apenas durante o dia, quando os frequentadores do festival têm maior probabilidade de estarem sóbrios, e os tatuadores garantem que todos os destinatários tenham mais de 18 anos.

Henrike Brandstötter, membro do parlamento pelo partido Neos, disse, nas redes sociais, que "oferecer dinheiro às pessoas para colocar publicidade sob sua pele revela uma visão inaceitável da humanidade de um ministro do governo".