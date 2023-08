Idosa de 84 anos chega perto do 600º salto de paraquedas

436

Kim Knor já realizou mais de 500 saltos de paraquedas (foto: Internet/Reprodução)

Uma mulher de 84 anos, do estado do Colorado, nos Estados Unidos, está se aproximando do seu 600º salto de paraquedas e não pretende parar por aí. Seu objetivo é atingir um total de 1.000 saltos ao longo da vida.

Kim Knor, da cidade de Denver, começou a praticar paraquedismo em 1959, aos 20 anos. Em 1962, tornou-se membro da primeira equipe feminina de pára-quedas dos EUA.

Ela disse que sua paixão pelo paraquedismo foi responsável por fazê-la conhecer o marido.

"Quando consegui um emprego em Washington, o cara que desertou do meu caminho em 1962 era da Iugoslávia e um amigo nosso em Washington nos reuniu novamente e nos casamos em três meses", disse Knor à CBS News.

Knor parou de praticar paraquedismo por 37 anos depois que seu marido sofreu um grave acidente, mas ela retomou sua antiga paixão após a morte dele em 2003.

"Tenho a opção de assistir TV ou sentar na frente de um computador, ou sair e pular e viajar pelo país", disse ela.

Knor foi incluída no Museu Internacional de Paraquedismo e no Hall da Fama em 2013.

No último final de semana, o neto de Knor, John Norsen, acompanhou a avó e saltou de paraquedas pela primeira vez. “Estou apenas seguindo a tradição de todos da nossa família pularem com ela pela primeira vez”, disse Norsen.

Knor disse que já ultrapassou a marca de 580 vezes praticando o paraquedismo em sua vida, mas ainda almeja um total de 1.000. Ela disse que espera inspirar mais mulheres a experimentar o esporte.

"Continuo incentivando-as [mulheres que a acompanham] a pelo menos sair e tentar; e se for o seu caso, você pode acabar conseguindo um emprego em uma zona de desova e estar perto dessas pessoas o tempo todo", disse Knor. "Na maioria das zonas de salto, todos ficam felizes porque ficam muito felizes em subir e pular."

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.