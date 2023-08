Evacuados voltam para casa no Canadá à medida que clima ameno acalma incêndios

436

O clima mais fresco favoreceu, nesta terça-feira (22), os esforços de extinção dos incêndios florestais que castigam o oeste do Canadá, permitindo que alguns evacuados retornassem para suas casas, uma situação diferente à de outras áreas do país, onde as chamas continuam avançando.



Mais de 15 milhões de hectares, área quase equivalente ao tamanho da Grécia, foram consumidos pelo fogo no Canadá neste verão no hemisfério norte, mais que o dobro do recorde anual anterior, de 7,3 milhões.



No oeste do país, os habitantes das cidades de Kelowna e West Kelowna, na Colúmbia Britânica, finalmente conseguiram respirar aliviados.



As temperaturas nessa região produtora de vinhos caíram na segunda-feira e uma chuva leve caiu nesta terça. Isto ajudou os bombeiros a conter o avanço das centenas de incêndios na província.



Várias ordens de evacuação foram canceladas, reduzindo o número de deslocados para 27.000, disse nesta terça-feira o chefe dos bombeiros de West Kelowna, Jason Brolund, à CBC.



Na segunda-feira, Brolund havia anunciado que pelo menos 50 edifícios foram destruídos na cidade de cerca de 30.000 habitantes, mas alertou que esse número aumentaria à medida que as equipes avançassem "nas áreas onde os incêndios queimavam mais intensamente".



"Em algumas áreas, a destruição é total. Não resta nada", disse. "Será muito difícil para as pessoas verem quando voltarem", acrescentou.



Ainda é cedo para permitir que os evacuados voltem a Yellowknife, a capital dos Territórios do Noroeste, ameaçada por outros incêndios no extremo norte, mas a prefeita Rebecca Alty disse esperar "condições meteorológicas favoráveis" que facilitem o trabalho dos bombeiros.



A região próxima ao Ártico recebeu algumas chuvas nos últimos dias, e mais precipitações eram esperadas para esta terça-feira. No entanto, o fogo ainda é uma ameaça.



"Estamos em conversações com os territórios, com as províncias, sobre como vamos trazer os evacuados de volta, certamente para os Territórios do Noroeste", disse o Ministro de Assuntos do Norte, Dan Vandal.



O Canadá enfrentou este ano uma onda sem precedentes de incêndios florestais. Mais de mil incêndios ainda queimam em todo o país, dos quais 650 estão fora de controle.