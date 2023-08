Serena Williams dá à luz segunda filha

436

Serena Williams deu à luz sua segunda filha, anunciou seu marido nesta terça-feira (22), acrescentando que ambos estão "felizes e saudáveis" depois do difícil parto do primeira filha da estrela do tênis, em que sua vida ficou em risco.



"Estou grato em informar que nossa casa está fechada com o amor: uma menina recém-nascida feliz e saudável e uma mãe feliz e saudável", postou no Instagram seu marido, o fundador do Reddit, Alexis Ohanian, com uma foto sua ao lado de uma radiante Serena abraçando as duas filhas.



Dirigindo-se a sua esposa de 41 anos, o empresário disse ainda que "ela me deu outro presente incomparável - você é a GMOAT", acrescentando a letra M (de 'mother', 'mãe' em português) à sigla GOAT ('Greatest of all time', 'Maior de todos os tempos' em português).



Em 2017, Williams, uma das maiores jogadoras da história, venceu o Aberto da Austrália - um de seus muitos títulos de Grand Slam - enquanto estava grávida da primeira filha do casal, Alexis Olympia Ohanian Jr.



Mas meses depois, ela quase morreu ao desenvolver um coágulo de sangue no pulmão após dar à luz Olympia por meio de uma cesariana de emergência.



Ela passou seis semanas de cama após a embolia pulmonar, mas lutou para voltar às quadras apenas cinco meses depois nas duplas da Fed Cup ao lado de sua irmã, Venus.



Serena se aposentou do tênis no ano passado, depois de se tornar uma superestrela de toda uma geração.



"Estou pronta para ser mãe e explorar uma versão diferente de mim mesma", disse ela após sua partida de despedida no ano passado.