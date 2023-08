Sobe para 8 o número de mortos após visita aos esgotos de Moscou

436

Rio Moscou, onde apareceram corpos de vítimas do passeio pelo esgoto (foto: Wikimedia Commons)

O saldo da desastrosa visita "ilegal" aos esgotos de Moscou em meio a chuvas torrenciais aumentou para oito mortes, anunciou o Comitê de Investigação da Rússia nesta terça-feira (22)."Foram encontrados os corpos de todos os participantes da visita guiada ", entre eles 7 turistas e o guia, declarou a comissão encarregada das principais investigações no país, em comunicado.O balanço inicial na segunda-feira registrava 5 mortes e vários desaparecidos.Segundo os investigadores, "somente o pessoal autorizado" dos serviços municipais tem direito a descer aos esgotos, portanto a visita de domingo foi "ilegal".O comunicado informa a abertura de uma investigação por "ter oferecido serviços que violaram as regras de segurança e causaram a morte imprudente" de várias pessoas."Um dos organizadores, Nikita Doubas, foi preso e indiciado", acrescentou.O administrador da empresa que propôs essas visitas, Alexandre Kim, foi localizado e deve ser interrogado, segundo a mesma fonte.O chefe de outra empresa vinculada à organização dessas excursões, Alexandre Lazovsky, viajou da Rússia para os Emirados Árabes Unidos na segunda-feira. Um mandado de busca foi expedido contra ele.Na capital, são múltiplas as ofertas de visitas guiadas à sua vasta rede de esgotos, na qual foram construídos alguns túneis subterrâneos ainda no século XIX.