Inter encara Bolívar na altitude de La Paz pelas quartas da Libertadores

O Internacional de Porto Alegre começa sua caminhada nas quartas de final da Copa Libertadores visitando o Bolívar nesta terça-feira (22), no estádio Hernando Siles, nos 3.600 metros de altitude de La Paz.



Embora não esteja fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro (14º colocado), o Inter mostrou que é um dos candidatos ao título da Libertadores ao eliminar o River Plate nas oitavas em uma emocionante disputa de pênaltis.



Depois da derrota em casa para o Fortaleza no fim de semana (1 a 0), pelo Brasileirão, o técnico do 'Colorado', o argentino Eduardo Coudet, reconheceu que jogar na altitude de La Paz será complicado.



"Falo por experiência própria, joguei na altitude e em La Paz, você tenta traçar um plano, mas depois tem que ficar atento e não sabe o que pode acontecer", afirmou Coudet.



Já o time boliviano, que eliminou o Athletico-PR nas oitavas, sonha em voltar às semifinais da Libertadores, onde já esteve em 1986 e 2014, suas melhores campanhas na história do torneio.



Para isso, a estratégia será a mesma utilizada contra o 'Furacão': conseguir uma boa diferença de gols em casa para defender a vantagem no jogo de volta.



O zagueiro uruguaio Nicolás Ferreyra ressaltou que o plano é "ir ao Brasil sem sofrer gols" e fazer "como sempre: atacar e gerar a maior quantidade de chances".



O jogo de volta será no dia 29 de agosto, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.



- Prováveis escalações:



Bolívar: Carlos Lampe - Bryan Bentaberry, Nicolás Ferreyra, José Sagredo - Diego Bejarano, Gabriel Villamil, Patricio Rodríguez, Leonel Justiniano - Bruno Savio, Ronnie Fernández, Francisco Da Costa. Técnico: Beñat San José.



Internacional: Sergio Rochet - Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado, Renê - Maurício, Johnny, Alan Patrick, Charles Aránguiz - Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.