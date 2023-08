Cachorro do meme 'Bonk' morre aos 12 anos

436

"Ele dormiu na manhã de sexta, durante sua última cirurgia de toracocentese" (foto: Reprodução/Redes Sociais) Famoso por ser o modelo do meme ‘Bonk’, o shiba inu chamado Balltze morreu na sexta-feira (18/8), aos 12 anos. No sábado (19/8) uma postagem foi publicada no perfil @balltze explicando a situação.





“Não fiquem tristes, por favor se lembrem da felicidade que Balltze trouxe ao mundo. Ele ajudou muitas pessoas durante a pandemia e trouxe muitos sentimentos bons para vocês, mas agora a missão dele terminou. Eu acredito que ele está correndo livremente no céu e comendo um monte de comidas gostosas com seus novos amigos. Ele sempre estará dentro do meu coração”, continua a publicação, em uma tradução livre.





Como um pedido, ao fim, os donos de Balltze esperam que ele “continue a trazer felicidade para todo mundo online”. Em resposta a esse desejo, vários fãs comentaram nas imagens do cachorro com memes, inclusive interagindo com a morte.

Na foto, o cachorro interage com a morte, de outro formato de meme (foto: Reprodução/Redes Sociais)

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.