Papa se reúne com chefe de Estado-Maior dos EUA para falar sobre Ucrânia

O papa Francisco recebeu, nesta segunda-feira (21), no Vaticano, o general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, para falar principalmente sobre a guerra na Ucrânia.



O sumo pontífice está "obviamente muito preocupado com centenas de milhares de pessoas mortas e feridas e com as vidas de civis inocentes que se perderam", declarou Milley a jornalistas a bordo de um avião militar americano, após a reunião.



"Está muito interessado em ouvir mais pontos de vista sobre o estado e a situação da gurra, assim como sobre a tragédia humana em andamento na Ucrânia", afirmou.



Milley desempenhou um papel central nos esforços para fornecer ajuda militar à Ucrânia para combater as tropas russas que invadiram o país em fevereiro de 2022.



Este auxílio militar e o treinamento ocidental têm ajudado as forças de Kiev a recuperar terreno no conflito e a realizar uma contraofensiva.



Porém, a operação enfrenta dificuldades porque, nos últimos meses, as tropas russas reforçaram suas posições com trincheiras, armadilhas antitanque e campos minados ao longo de centenas de quilômetros.



O papa Francisco costuma fazer apelos pela paz na Ucrânia e seu enviado visitou Moscou em junho, poucas semanas depois de ir a Kiev.



Milley, um católico praticante, disse que ele e o pontífice argentino também falaram de outros temas, e "muito sobre a África".