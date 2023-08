Separatistas pró-Rússia condenam cinco soldados ucranianos à prisão

436

Separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia condenaram, nesta segunda-feira (21), cinco militares ucranianos a duras penas de prisão por supostos abusos contra civis, anunciou o Comitê Investigativo russo.



Membros do Batalhão Azov, que atuou na defesa da cidade de Mariupol em 2022, Andrey Klementovich, Ivan Melnikovich e Artur Sivitsky foram declarados culpados de ferir civis, de acordo com um comunicado.



Os ucranianos foram condenados a 20 anos de prisão, que deverão ser cumpridos em uma colônia penal, por "tratamento cruel de civis" e "tentativa de assassinato em grupo de várias pessoas com base no ódio ideológico".



Os militares foram capturados durante uma ofensiva na Ucrânia sobre as fileiras do batalhão, composto especialmente por nacionalistas e considerado pela Rússia como uma organização terrorista.



Eles haviam "recebido a ordem de impedir a evacuação para a Rússia" da população, além de "matar pessoas suspeitas de ajudar" os separatistas, afirmou o Comitê Investigativo russo.



As sentenças foram anunciadas pela "Suprema Corte" da República de Donetsk (DNR, leste da Ucrânia), controlada por Moscou, que no ano passado reivindicou sua anexação, não reconhecida pela comunidade internacional.



Segundo o Comitê Investigativo da Rússia, o soldado ucraniano Bogdan Smaga também foi condenado a 17 anos de prisão por abusos contra civis em Luhansk (leste), assim como Igor Lemechev, a 20 anos de detenção pela morte de um civil no bombardeio de uma cidade próxima.