Torcedores vão às ruas de Madri para comemorar título da Espanha na Copa feminina

Centenas de pessoas foram às ruas de Madri nesta segunda-feira (21) para comemorar o título da Espanha na Copa do Mundo feminina, com vitória sobre a Inglaterra por 1 a 0 na final.



Antes mesmo de o avião com as jogadoras chegar à capital espanhola, os torcedores já se reuniam no centro da cidade para esperar e receber as campeãs.



"A verdade é que não esperava que chegassem à final e que pudessem ganhar, mas agora é aproveitar", diz à AFP Lorena Álvarez, uma estudante de 17 anos.



"Isto vai ajudar a impulsionar o futebol feminino", comentou, por sua vez, Pedro Rubio, um advogado de 45 anos, acompanhado de sua filha pequena.



As jogadoras espanholas devem desembarcar em Madri no início da noite para fazer um desfile pelas ruas da capital em carro aberto.



Entre elas estará a lateral Olga Carmona, autora do gol do título contra a Inglaterra, apesar do falecimento de seu pai no mesmo dia da final.