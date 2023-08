Apesar de cair nas semis em Cincinnati, Swiatek segue no topo do ranking da WTA

436

A polonesa Iga Swiatek segue no topo do ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira (21), apesar de ter caído nas semifinais do torneio de Cincinnati.



Swiatek foi eliminada pela jovem americana Coco Gauff, que posteriormente foi campeã, batendo na final de domingo a tcheca Karolina Muchova.



Aos 22 anos, a polonesa, que em Cincinnati buscava o 16º troféu da carreira, se prepara agora para defender seu título no US Open (28 de agosto - 10 de setembro).



Já Gauff, que subiu uma posição no ranking (de sétima para sexta), é a primeira tenista a conquistar cinco títulos da WTA antes de completar 20 anos desde a dinamarquesa Caroline Wozniacki, em 2009.



Por sua vez, a brasileira Bia Haddad, eliminada por Muchova na primeira rodada em Cincinnati, se manteve dentro do Top 20, na 19ª posição.



-- Ranking da WTA desta segunda-feira, 21 de agosto:



1. Iga Swiatek (POL) 9.955 puntos



2. Aryna Sabalenka (BLR) 8.746



3. Jessica Pegula (EUA) 5.945



4. Elena Rybakina (CAZ) 5.670



5. Ons Jabeur (TUN) 4.831



6. Coco Gauff (EUA) 4.595



7. Caroline Garcia (FRA) 3.820



8. Maria Sakkari (GRE) 3.585



9. Marketa Vondrousova (CZE) 3.400



10. Karolina Muchova (CZE) 2.995



11. Petra Kvitova (CZE) 2.920



12. Barbora Krecijkova (CZE) 2.840



13. Daria Kasatkina (RUS) 2.780



14. Liudmila Samsonova (RUS) 2.745



15. Belinda Bencic (SUI) 2.605



16. Veronica Kudermetova (RUS) 2.480



17. Madison Keys (EUA) 2.290



18. Victoria Azarenka (BLR) 2.235



19. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.220



20. Jelena Ostapenko (LET) 2.160