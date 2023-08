Colona israelense morre em ataque na Cisjordânia ocupada

436

Uma colona israelense de 40 anos morreu, nesta segunda-feira (21), em um ataque contra seu veículo na Cisjordânia ocupada, segundo os serviços de emergência e o exército israelense.



O ataque, com armas de fogo, "foi executado" por um "veículo em movimento" contra o carro em que viajava a vítima "na rodovia 60, perto da cidade de Hebron", informou o exército em um comunicado.



A mulher ficou ferida inicialmente e mais tarde foi "declarada morta", informaram fontes médicas.



Um homem que viajava com ela foi levado para o hospital Soroka em Beerseba (sul) e se encontra em "estado grave", afirmou o Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha.



Autoridades israelenses identificaram a vítima como Batsheva Nigri, uma professora que morava na colônia de Beit Hagai. Um de seus filhos, que também estava no carro, saiu ileso.



"Pegaremos os culpados" e "os faremos pagar", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em um comunicado difundido pela televisão do local dos acontecimentos.



O exército anunciou que bloqueou as rodovias da região e iniciou uma operação de busca aos suspeitos que atiraram contra o veículo.



No sábado, dois israelenses morreram em um tiroteio na localidade palestina de Huwara.



O ministério palestino da Saúde anunciou, na tarde desta segunda, que forças israelenses haviam atirado em seis pessoas durante confrontos em Beita, no norte da Cisjordânia, e que uma se encontrava em estado crítico. O exército israelense não se pronunciou sobre o assunto.



Na Faixa de Gaza, oito palestinos, incluindo um jornalista, foram feridos pelas forças israelenses quando se manifestaram perto da cerca fronteiriça com Israel em "apoio à resistência na Cisjordânia", disseram dirigentes do Hamas, que governam esse território bloqueado.



Desde o início de 2023, a Cisjordânia - um território ocupado por Israel desde 1967 - é cenário de uma violência crescente entre israelenses e palestinos, incluindo vários ataques de palestinos contra alvos israelenses e ataques de colonos israelenses contra comunidades palestinas.



Desde janeiro, ao menos 218 palestinos morreram no conflito, além de 31 israelenses, uma ucraniana e um italiano, segundo um balanço da AFP com base em números divulgados por fontes oficiais.