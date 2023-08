Mason Greenwood deixa Manchester United em comum acordo com o clube

436

O Manchester United anunciou nesta segunda-feira (21) a saída do atacante Mason Greenwood, suspenso há mais de um ano após ter sido acusado de agressão e tentativa de estupro.



O jogador de 21 anos não foi declarado culpado pelas acusações, lembrou o clube em comunicado, mas "todas as partes, inclusive Mason, reconhecem a dificuldade para que sua carreira seja retomada no Manchester United".



"Por isso, foi acordado de maneira mútua que o mais apropriado para ele seria retomar sua carreira fora de Old Trafford, e agora vamos trabalhar com Mason para alcançar esse resultado", acrescenta a nota.



Grande promessa do futebol inglês, Greenwood foi detido em janeiro de 2022, após a divulgação nas redes sociais de fotos e vídeos que mostravam uma jovem com o rosto ensanguentado e contusões pelo corpo.



"Para todos aqueles que querem saber o que Mason Greenwood faz comigo de verdade", escreveu a mulher na postagem em que publicou as imagens.



O jogador foi acusado pela mesma jovem de tentativa de estupro e agressão, supostamente cometidos em 2021, além de comportamento de controle e coerção, atos que teriam começado em 2018.



Detido em janeiro de 2022, liberado em fevereiro e novamente detido por não ter respeitado sua condicional, Greenwood está livre desde outubro.



"Baseando-se nas provas que temos à disposição, concluímos que o material publicado online não dava uma imagem completa da situação, e que Mason não havia cometido as infrações pelas quais foi acusado inicialmente", afirma o Manchester United em sua nota.



No entanto, o clube acrescenta que, "como Mason reconhece hoje publicamente, ele cometeu erros e assume a responsabilidade".



Formado no Manchester United, Mason Greenwood estreou como profissional em 2019. Em 129 jogos, foram 35 gols marcados. Em fevereiro de 2021, ele tinha renovado seu contrato até 2025.



Horas depois de as acusações virem à tona, o jogador foi suspenso no dia 30 de janeiro de 2022 pelo clube, que também abriu uma investigação interna na ocasião.