Homem é acusado de terrorismo na Irlanda do Norte após vazamento de dados sobre policiais

Um homem compareceu a um tribunal norte-irlandês, após ser acusado de possuir arquivos que poderiam ser utilizados com fins terroristas, em meio a uma investigação sobre um vazamento acidental de informação pessoal sobre agentes da polícia.



Christopher Paul O'Kane foi preso na sexta-feira (18) em sua residência, onde a polícia descobriu os arquivos.



O acusado guardava os documentos em um telefone e os obteve no início de agosto, quando foram publicados acidentalmente na Internet, durante uma solicitação rotineira que a polícia realizava em virtude da Lei de Liberdade de Informação do Reino Unido.



Os arquivos continham os nomes de cerca de 10.000 policiais, além de sua patente, o alvo assumido e a unidade onde trabalhavam, afirmou a polícia da província.



O vazamento ocorreu poucos meses depois da tentativa de assassinato do policial John Caldwell, em março, reivindicado pelo grupo republicano dissidente New IRA.



Segundo o responsável da polícia da Irlanda do Norte, Simon Byrne, militantes republicanos dissidentes, que desejam a independência do Reino Unido, tiveram acesso a esses documentos e, segundo eles, poderiam ter sido utilizados para intimidar ou atacar policiais específicos.



Pouco depois, a polícia também disse que estava investigando o roubo de documentos, incluindo uma lista de mais de 200 agentes.



Após seu comparecimento ao Tribunal de Magistrados de Coleraine, em Ballymena, ao norte de Belfast, Cristhopher Paul O'Kane foi preso preventivamente por quatro semanas.