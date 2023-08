Tempestade tropical Hilary provoca chuvas recordes na Califórnia

436

A tempestade tropical Hilary gerou chuvas recordes no sul do estado da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, o que obrigou ao fechamento de escolas, rodovias e comércios antes da chegar a Nevada nesta segunda-feira(21).



O governador da Califórnia, Gavin Newsom, havia declarado estado de emergência em grande parte desta área tipicamente seca, onde os alertas de inundações repentinas seguiam vigentes até a manhã desta segunda-feira.



A filial de Los Angeles do estatal Serviço Meteorológico Nacional informou durante a noite de domingo que vários recordes diários de chuvas foram superados na região.



A população já estava tensa antes da chegada da tempestade, quando um terremoto de magnitude 5,1 sacudiu a cidade de Ojai, no sul californiano, embora não tenham sido registrados danos e vítimas até o momento.



As chuvas inundaram várias rodovias, transformando-as em rios e bloqueando alguns motoristas.



O início do ano letivo no ensino público foi adiado em um dia, com aulas canceladas em San Diego, Los Angeles, Pasadena e Palmdale.



Hilary, que em seu auge foi um furacão de categoria 4 - o segundo mais poderoso na escala de cinco níveis de Saffir-Simpson - degradou-se em tempestade tropical quando passou do México aos Estados Unidos e, em seguida, passou para ciclone pós-tropical.



Na manhã desta segunda, o núcleo do Hilary localizava-se em Nevada, onde era esperado que se moveria rapidamente. As chuvas também se estenderam aos estados do Oregon e Idaho, segundo o último relatório do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.



Ainda eram esperadas "enchentes localmente catastróficas e potencialmente mortais" em partes do sudoeste dos Estados Unidos, acrescentou a entidade.



A tempestade se move a ritmo acelerado de 55 quilômetros por hora, com algumas rajadas mais fortes.



- Incidência da mudança climática -



A afiliada local da rede de televisão ABC transmitiu imagens de enchentes intensas em partes de Palm Springs, onde o departamento de polícia anunciou a interrupção da linha de emergência 911 na noite de domingo.



As praias foram fechadas e as lojas ficaram lotadas de habitantes que se abasteciam com água e produtos essenciais. Alertas de enchentes repentinas e até de tornados foram emitidos em algumas regiões.



Embora a intensidade da tempestade tenha reduzido, Deanne Criswell, gerente da Agência Federal para a Gestão de Emergências (FEMA, por sua sigla em inglês), advertiu que representará "um impacto sério e uma ameaça para o sul da Califórnia".



Cinco abrigos foram disponibilizados e mais de 7.500 pessoas foram mobilizadas, entre elas, centenas de soldados da Guarda Nacional e equipes de resgate, segundo o gabinete do governador da Califórnia.



Em San Diego, moradores encheram sacos com areia para uma possível inundação, enquanto os socorristas advertiram as pessoas a se manterem longe do mar.



Mais ao sul, no vizinho México, uma pessoa morreu depois que um veículo foi arrastado pela cheia de um rio, segundo a Defesa Civil do México, que advertiu para deslizamentos de terra e bloqueio de rodovias no estado de Baja California.



O Exército mexicano disponibilizou 35 abrigos para 1.725 pessoas afetadas pela tempestade.



Os cientistas advertiram que as tempestades estão se tornando mais intensas com o aquecimento global devido à mudança climática.



"Também precisamos verificar como estes eventos climáticos severos impactam a mudança climática", disse Criswell à CNN no domingo.



"Qual será o risco no futuro?".