No maior triunfo de sua promissora carreira, a jovem tenista americana Coco Gauff derrotou a tcheca Karolina Muchova neste domingo (20) na final do WTA 1000 de Cincinnati.



Gauff, de 19 anos, venceu a atual vice-campeã de Roland Garros por 6-3 e 6-4 para a alegria de seus fãs.



A americana, que havia eliminado a número 1 do mundo Iga Swiatek nas semifinais, se tornou assim a mais jovem campeã do torneio de Cincinnati.