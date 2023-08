Milhares de manifestantes apoiam regime militar no Níger

436

Milhares de manifestantes se reuniram no centro da capital do Níger na manhã deste domingo (20) para apoiar o regime militar, que tomou o poder do país africano em 26 de julho.



No sábado, o general Abdourahamane Tiani, novo homem forte após o golpe que depôs o presidente Mohamed Bazoum, garantiu em um pronunciamento na televisão que o período de transição no país não ultrapassaria três anos.



Assim como em todas as manifestações a favor do novo regime, canções foram ouvidas e cartazes com mensagens hostis contra a França e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) foram vistos por jornalistas da AFP.



"Não às sanções", "Abaixo a França!", "Parem a intervenção militar", eram frases lidas na praça da Concertación, na capital Niamey.



Músicos também homenagearam os militares no poder com canções.



A Cedeao, por sua vez, anunciou na sexta-feira que está pronta para lançar uma intervenção armada para restaurar a ordem constitucional no Níger - um importante aliado dos países ocidentais na luta contra os grupos jihadistas que operam no Sahel.



Desde 2020, o Mali, Burkina Faso e a Guiné são palcos de golpes de Estado na África Ocidental.



O Níger, que desde 30 de julho sofre duras sanções financeiras e comerciais da Cedeao, é o quarto país da região a passar pela mesma situação.



O general Tiani alertou no sábado que uma intervenção armada não será fácil, ao considerar a visita da delegação de países da África Ocidental a Niamey, na tentativa de encontrar uma solução diplomática.



"Se lançassem um ataque contra nós, não seria o caminho das flores que alguns parecem acreditar", enfatizou em um discurso televisionado.