436

O sérvio Novak Djokovic, número dois do ranking da ATP, derrotou o alemão Alexander Zverev em dois sets neste sábado e vai enfrentar na final do Masters 1000 de Cincinnati o espanhol Carlos Alcaraz.



Djokovic terá assim a oportunidade de se vingar do número 1 do mundo pela derrota que sofreu há um mês na final de Wimbledon.



'Nole', em seu primeiro torneio nos Estados Unidos após uma ausência de dois anos, venceu Zverev por 7-6 e 7-5 e conquistou a vitória na 75ª semifinal de Masters 1000 de sua lendária carreira.