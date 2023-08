Alcaraz vence Hurkacz, vai a sua primeira final em Cincinnati e mantém número um

436

Com mais um exercício de sobrevivência, o tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu o polonês Hubert Hurkacz neste sábado (19) nas semifinais do Masters 1000 de Cincinnati e garantiu a permanência no primeiro lugar do ranking da ATP.



Alcaraz, que teria cedido essa liderança para Novak Djokovic em caso de derrota, conseguiu a classificação para sua primeira final em Cincinnati com uma virada espetacular na qual salvou um match point e superou uma desvantagem de 1-4 no 'tiebreak' do segundo set.



O espanhol venceu por 2-6, 7-6 e 6-3 e enfrentará no domingo o vencedor da outra semifinal, entre Djokovic e o alemão Alexander Zverev, ex-número dois do mundo.



Este triunfo dá fôlego a Alcaraz que, desde a sua famosa vitória sobre Djokovic na final de Wimbledon, segue mostrando a sua melhor versão nesta etapa norte-americana que antecede o US Open (28 de agosto a 10 de setembro).



Entre o Masters 1000 em Toronto, onde caiu nas quartas de final diante de Tommy Paul, e Cincinnati o espanhol acumula seis vitórias seguidas.



Se nas duas partidas anteriores em Cincinnati foi desafiado pelo tênis ofensivo de Paul e Max Purcell, neste sábado Alcaraz teve dificuldade em neutralizar o devastador saque e voleio de Hurkacz.



O 'franco-atirador' polonês, que acertou 10 aces (contra 2 de Alcaraz), combinou essa arma com uma performance fabulosa nos break points, neutralizando 10 dos 11 break points do espanhol, para colocar o número 1 contra as cordas.



Em um piscar de olhos, Alcaraz se viu perdendo por 3 a 0 no primeiro set sem encontrar em seu extenso catálogo de golpes uma maneira de quebrar o ritmo arrasador de Hurkacz.



O polonês queria aproveitar as condições da quadra, uma das mais rápidas do mundo, para se colocar na sua primeira final de Masters 1000 da temporada e terceira da carreira, após o triunfo em Miami em 2021 e a derrota em Toronto no ano passado.



Com essa convicção, o esguio tenista polonês não vacilou quando Alcaraz desferiu vários golpes espetaculares e continuou agredindo com seu saque.



- Reação espetacular -



O espanhol foi mais errático que o habitual e ainda brincou com leves cabeçadas contra a proteção da parede após errar um backhand na paralela.



No segundo set, Alcaraz conseguiu se livrar de um primeiro match point de Hurkacz e forçar o tiebreak com o apoio dos torcedores nas arquibancadas, ansiosos para ver o prodígio de Murcia jogar sua primeira final do torneio.



Mas Hurkacz tinha outros planos e começou a abrir uma grande vantagem de 4-1.



"É preciso acreditar", pediu Juan Carlos Ferrero das tribunas a Alcaraz, que respondeu ao seu treinador com seis pontos consecutivos para forçar o set decisivo.



Hurkacz sentiu o golpe desta vez e perdeu o saque pela primeira vez no quarto game, uma concessão que Alcaraz explorou com perfeição para continuar seu caminho rumo ao quinto troféu Masters 1000 de sua jovem carreira.



Depois de comemorar em grande estilo com o público, Alcaraz mandou uma mensagem de apoio à seleção espanhola que vai jogar a final do Mundial Feminino contra a Inglaterra neste domingo.



"Vamos meninas. Vamos vencer a Copa do Mundo! Viva a Espanha!", escreveu o tenista na câmera de televisão.