Muchova vence Sabalenka e vai enfrentar Gauff na final do WTA 1000 de Cincinnati

436

A tenista tcheca Karolina Muchova derrotou a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do ranking feminino, neste sábado (19) e se classificou para a final do torneio WTA 1000 de Cincinnati, onde enfrentará a jovem americana Coco Gauff que surpreendeu ao eliminar a polonesa número 1 do mundo, Iga Swiatek.



Depois de vencer Sabalenka nas semifinais de Roland Garros, Muchova voltou a frustrar os sonhos da adversária com um triunfo de 6-7 6-3 e 6-2 em um duelo de duas horas e 37 minutos em que a bielorrussa pagou muito caro por seus erros de serviço (10 duplas faltas).



Mais cedo a americana Coco Gauff se tornou a mais jovem finalista do WTA 1000 em Cincinnati ao vencer Iga Swiatek, em uma partida emocionante.



Gauff, aos 19 anos e 160 dias, venceu Swiatek por 7-6 3-6, 6-4 depois de ter perdido para ela as sete partidas anteriores sem vencer um set sequer.



A jovem americana e Swiatek travaram um duelo vibrante de duas horas e 50 minutos.



Número 5 no ranking da WTA, Gauff confirmou a crescente evolução de seu jogo, o que pode permitir que ela explore seu imenso potencial.



A americana, que neste mês conquistou seu maior troféu no WTA 500 em Washington, não perdeu a confiança mesmo quando Swiatek empatou após perder o primeiro set e neutralizou seus três primeiros match points.



"Naqueles momentos, eu disse a mim mesma: 'Você é uma guerreira. Você é Coco Gauff e pode conseguir'", explicou a tenista em entrevista ao Tennis Channel.



"Contra ela é preciso dar tudo, mas desde o momento em que pisei na quadra senti que não ia perder este jogo, mesmo nos momentos mais difíceis", disse.



Gauff venceu o primeiro set em um 'tiebreak' que alcançou após um primeiro exercício de persistência. Swiatek chegou a abrir 4-2 e então teve dois set points, mas Gauff impediu com seu poderoso saque e forehand.



A polonesa, especialista em encontrar soluções, reagiu no segundo set surpreendendo a adversária com mais subidas à rede e outros truques.



Apesar de perder a vantagem, Gauff não se intimidou no set decisivo contra a quatro vezes campeã do Grand Slam e encontrou a quebra decisiva no oitavo game.



Swiatek então teve duas chances de devolver a quebra, mas Gauff manteve a calma e lutou até garantir a vitória com seu quarto match point, que ela comemorou com um salto e um grito para o delírio de seus fãs.



Para Swiatek, é sua segunda derrota consecutiva nas semifinais de torneios WTA 1000, depois da semana passada em Montreal contra outra americana, Jessica Pegula.



-- Resultados deste sábado no torneio de Cincinnati:



- Simples feminino (WTA 1000)



Semifinais:



Coco Gauff x Iga Swiatek 7-6 3-6, 6-4



Karolína Muchová (CZE) x Aryna Sabalenka 6-7 6-3, 6-2