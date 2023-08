Enfermeira é condenada por matar sete bebês

436

Imagem meramente ilustrativa (foto: Pixabay/Reprodução)

Uma enfermeira do Reino Unido foi condenada por matar sete bebês que estavam sob seu cuidado e tentar assassinar outros seis.

Lucy Letby, 33, atacou os 13 bebês no Countess of Chester Hospital, principal unidade de saúde da cidade de Chester, na Inglaterra, entre 2015 e 2016.

A enfermeira usava diversos métodos para matar as crianças, com base em seus conhecimentos técnicos, segundo as investigações.

Entre as técnicas, estava injetar ar na corrente sanguínea e no estômago das crianças, envenená-las com insulina ou dar doses muito grandes de leite, segundo a rede de TV CNN.

O objetivo era fazer com que os colegas de hospital acreditassem que as mortes tinham tido causadas naturais.

Em um bloco de anotações encontrado durante buscas da polícia em sua casa, Lucy escreveu: "Eu sou má".

O caso foi julgado em um tribunal de Manchester. A identidade das crianças atacadas e mortas pela mulher foram preservadas.

A enfermeira afirmou que não 'merecia viver' por matar intencionalmente e que não é boa o bastante para cuidar delas"

"Eu sou uma pessoa horrível e má. Eu sou má e fiz isso", disse Lucy Letby

Em uma nota publicada após o julgamento, Nigel Scawn, diretor médico do hospital onde Lucy trabalhava, afirmou que os procedimentos clínicos da unidade foram revistos após o caso vir à tona e se desculpou com as famílias das crianças vitimadas.

"Nós lamentamos muito que esses crimes tenham ocorrido em nosso hospital e nossos pensamentos continuam com as famílias das crianças feridas ou mortas", disse Nigel Scawn, diretor médico do hospital onde Lucy trabalhava