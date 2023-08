Caio Bonfim conquista medalha de bronze no Mundial de Atletismo

436

O brasileiro Caio Bonfim conquistou a medalha de bronze na prova de 20km da marcha atlética no Mundial de Atletismo neste sábado (19) em Budapeste, na Hungria.



Bonfim terminou a prova em terceiro lugar (1m17s47), oito segundos atrás do segundo, o sueco Perseus Karlstrom, e quinze atrás do campeão, o espanhol Álvaro Martín.



É o segundo bronze mundial de Caio Bonfim (32 anos), depois do conquistado em Londres em 2017.



"Depois de ganhar aquela medalha, fui para o Mundial seguinte (o de Doha em 2019) e busca de outra medalha e terminei em 13º. Depois no Mundial do ano passado (em Eugene), fui sexto e agora que consegui novamente. Ficar entre os melhores é muito difícil. Estou muito feliz por viver isso novamente, é algo muito importante para mim e para o progresso do meu país", disse Bonfim à AFP no final do evento, envolto em uma bandeira do Brasil e com a medalha no pescoço.