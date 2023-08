Campeonato Italiano começa com Napoli como time a ser batido

436

O Napoli pode ter mudado de treinador com a chegada do francês Rudi Garcia, mas o elenco que dominou a temporada e conquistou o 'Scudetto' depois de 33 anos de espera permanece praticamente sem mudanças, com o artilheiro nigeriano Victor Osimhen como principal estrela.



O time napolitano estreia no Campeonato Italiano nesta nova temporada no sábado (19), contra o Frosinone, que acaba de subir da segunda divisão.



Entre seus principais concorrentes na luta pelo título estão os gigantes Milan, Inter de Milão e Juventus.



O Milan, que visita na segunda-feira o Bologna, reforçou e rejuvenesceu seu elenco, especialmente com as chegadas do americano Christian Pulisic e do inglês Ruben Loftus-Cheek, ambos do Chelsea.



Já a Inter trouxe o francês Marcus Thuram, que vai estrear na Serie A contra o Monza, no sábado.



A Juventus, que terminou a temporada passada na 7ª posição depois de perder 10 pontos por fraudes contábeis, visita a Udinese no domingo.



Nesse mesmo dia, a Roma de José Mourinho recebe a Salernitana no estádio Olímpico para tentar entrar na lista de candidatos ao título, assim como sua arquirrival Lazio, que estreia fora de casa contra o Lecce.



-- Programação da 1ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):



- Sábado:



(13h30) Empoli - Hellas Verona



Frosinone - Napoli



(15h45) Genoa - Fiorentina



Inter - Monza



- Domingo:



(13h30) Roma - Salernitana



Sassuolo - Atalanta



(15h45) Udinese - Juventus



Lecce - Lazio



- Segunda-feira:



(13h30) Torino - Cagliari



(15h45) Bologna - Milan