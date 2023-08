EUA, Japão e Coreia do Sul condenam 'comportamento perigoso' da China

436

Os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul condenaram o "comportamento perigoso e agressivo" e as reivindicações marítimas "ilegais" da China na região do Indo-Pacífico, em um comunicado publicado nesta sexta-feira (18).



"Nos opomos fortemente a qualquer tentativa unilateral de mudar o status quo nas águas do Indo-Pacífico", declararam os líderes dos três países reunidos em uma cúpula em Camp David, perto de Washington, em um comunicado conjunto.



"Reiteramos a importância da paz e da estabilidade através do Estreito de Taiwan como um elemento indispensável de segurança e prosperidade na comunidade internacional", disse.



"Não há mudanças em nossas posições básicas sobre Taiwan e pedimos uma solução pacífica dos problemas através do estreito", acrescentou.



O presidente democrata também anunciou uma "linha direta" de emergência para "compartilhar informação e coordenar nossas respostas toda vez que haja uma crise na região ou que afete a qualquer um dos nossos países", disse.



Uma de suas grandes preocupações é Taiwan.



Pequim considera que esta ilha com governo próprio faz parte de seu território e que voltará algum dia para o seu controle, mesmo que para isso o uso da força seja necessário.