Diniz convoca Neymar e Vini Jr. para estreia da Seleção nas Eliminatórias; Paquetá fica fora

436

Os atacantes Neymar e Vinícius Júnior são os principais nomes da primeira convocação de Fernando Diniz pela Seleção Brasileira, divulgada nesta sexta-feira (18), para o início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, numa lista que deixou de fora de última hora o meia Lucas Paquetá, investigado por um suposto caso de apostas esportivas na Inglaterra.



Com futuro incerto na Seleção após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, Neymar, anunciado na última terça-feira pelo Al-Hilal da Arábia Saudita, é convocado pela primeira vez depois estar recuperado da lesão que sofreu no tornozelo direito.



"Conversei com ele recentemente, ele se mostrou muito disposto, extremamente feliz pela oportunidade de a gente construir uma história na Seleção. É um jogador que é muito difícil aparecer outro, um talento muito raro", disse o treinador em entrevista coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro.



A convocação serve para os dois primeiros jogos do Brasil nas Eliminatórias, contra a Bolívia (dia 8 de setembro em Belém) e contra o Peru (dia 12 de setembro, em Lima).



Diniz também revelou que o meia Lucas Paquetá estava na lista de convocados, mas foi retirado de última hora, após a notícia de que o jogador do West Ham está sendo investigado na Inglaterra por possíveis violações às normas das apostas esportivas.



"Não é uma questão de prejulgamento, absolutamente. Muito pelo contrário, é uma questão de preservação, de deixar o Paquetá nesse momento resolver essas questões", explicou.



"A seleção e a CBF vão estar de portas abertas para ele assim que ele conseguir resolver positivamente essas situações", acrescentou.



- Caras novas -



Diniz vai conciliar o trabalho como técnico do Fluminense e da Seleção até a chegada do italiano Carlo Ancelotti, depois do término de seu contrato com o Real Madrid, em junho de 2024, segundo o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.



Para os jogos contra Bolívia e Peru, 12 dos 26 jogadores convocados por Tite para o Mundial do Catar estão de volta à Seleção.



Sem o lesionado Éder Militão, Diniz trouxe outros nomes de destaque como os goleiros Alisson e Ederson, o zagueiro Marquinhos, o volante Casemiro e o atacante Rodrygo.



As caras novas são o goleiro Bento, os laterais Vanderson e Caio Henrique e dois jogadores do Fluminense: o zagueiro Nino e o meio-campista André.



Cabe esperar "jogos extremamente competitivos, que tenha estética, beleza, criatividade, que tenha a ver com as raízes da nossa maneira de jogar futebol", disse Diniz.



Lista de convocados:



Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR), Ederson (Manchester City)



Defensores: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco), Renan Lodi (Olympique de Marselha), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Marquinhos (PSG), Nino (Fluminense).



Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Raphael Veiga (Palmeiras).



Atacantes: Antony (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Júnior (Real Madrid).