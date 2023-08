Autoridades russas admitem que comando ucraniano atravessou a margem leste do Dniepr

436

O governo de ocupação designado pela Rússia para a região ucraniana de Kherson admitiu nesta sexta-feira (18) que um comando ucraniano atravessou o rio Dniepr, que marca a linha da frente batalha na região, e que conseguiu ocupar temporariamente uma posição na margem leste.



"Grupos de sabotadores conseguiram se esconder nos arredores da localidade de Kozachi Laheri", controlada pela Rússia, informou à agência TASS Vladimir Saldo, governador nomeado por Moscou para a área sob ocupação russa da região de Kherson, no sul da Ucrânia.



Saldo disse que a área foi liberada e "não há militares ucranianos".



A informação foi revelada no momento em que a Ucrânia está em uma contraofensiva para recuperar os territórios ocupados pela Rússia.



Kiev retomou a margem oeste do Dniepr em novembro e, desde então, executa operações esporádicas na outra margem.



As autoridades ucranianas admitiram que enfrentam dificuldades, incluindo a resistência dos russos em Kharkiv (nordeste), onde Moscou afirma que suas tropas avançam. A Ucrânia relata avanços no leste.