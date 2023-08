Nova Zelândia pagará US$ 3 milhões a inocente que passou 18 anos preso

436

O Estado neozelandês pagará uma indenização de três milhões de dólares (14,9 milhões de reais) a um homem que passou quase 18 anos na prisão por um crime que não cometeu, anunciou o governo.



Alan Hall foi condenado à prisão perpétua em 1986 pelo esfaqueamento fatal de um homem durante a invasão a uma casa em Auckland.



Não havia nenhuma evidência que vinculasse Hall à cena do crime e testemunhas citaram um agressor de altura e etnia diferentes, mas o réu acabou considerado culpado.



Hall recebeu liberdade condicional em 1994, mas voltou a ser detido em 2012 por violar as condições de sua liberdade. No ano passado, ele foi finalmente e libertado e inocentado.



A Suprema Corte da Nova Zelândia admitiu que o primeiro julgamento foi injusto e evidenciou uma "incompetência extrema" ou "uma estratégia equivocada e deliberada para garantir a condenação".



A ministra da Justiça, Deborah Russell, anunciou nesta sexta-feira que Hall aceitou uma proposta de indenização de 4,9 milhões de dólares neozelandeses (US$ 3 milhões, R$ 14,9 milhões).



O governo neozelandês "pede desculpas sem reservas por sua condenação e prisão injustas", disse Russell.



"Reconheço que o pedido de desculpas e a indenização nunca poderão remediar por completo a injustiça que Hall sofreu", acrescentou.



Em um comunicado, a família de Hall se declara aliviada com o fim da luta para limpar seu nome. Mas destaca que "Alan tinha 24 anos quando foi preso. Agora tem 61".