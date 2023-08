República Tcheca cancela concerto de soprano russa por guerra na Ucrânia

436

A República Tcheca cancelou um show da soprano russa Anna Netrebko, previsto para outubro, por causa da invasão da Ucrânia, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (17).



Netrebko, cujo apoio ao presidente russo, Vladimir Putin, levou ao cancelamento de vários de seus concertos ao redor do mundo, iria se apresentar na Câmara Municipal de Praga em 16 de outubro.



Membro da UE e da OTAN, a República Tcheca apoiou a Ucrânia desde a invasão no ano passado e forneceu ajuda militar e humanitária.



A agência Nachtigall Artists Management afirmou, pelo Facebook, que se chegou a um acordo com a sala para cancelar o show a portas fechadas, após a oposição da Câmara Municipal de Praga.



Netrebko se aposentou da Ópera Metropolitana de Nova York em março de 2022, depois de se recusar a retirar seu apoio a Putin após a invasão russa.



A superestrela da ópera, de 51 anos, depois condenou a guerra e anunciou seu retorno aos palcos europeus, mas nunca criticou Putin de forma direta, ou publicamente.



O site de Netrebko registra dezenas de apresentações para o resto do ano, especialmente em Berlim, Guangzhou, Paris, Viena e Milão.



