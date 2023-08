Presidente da federação de atletismo considera presença de russos nos Jogos de Paris 'improvável'

436

Sebastian Coe, que nesta quinta-feira (17) foi reeleito para um terceiro mandato à frente da World Athletics, afirmou que considera "improvável" a presença de atletas da Rússia e de Belarus nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.



Coe, ex-atleta britânico, sempre manteve uma posição firme contra a presença de representantes desses dois países, apesar de o Comitê Olímpico Internacional (COI) já ter dado sinais de uma eventual abertura.



"Continuo acompanhando o que acontece na Ucrânia, com um grupo dedicado a isso. Nossa posição, com o Conselho [da World Athletics], é muito clara, por motivos de integridade das competições. Ficaria surpreso se o novo conselho [eleito nesta quinta] mudar de posição", disse Coe em uma entrevista coletiva depois do Congresso da World Athletics, em Budapeste.



"Vamos continuar vigiando a situação, mas isso [a presença de russos e bielorrussos nos Jogos de Paris] parece improvável por enquanto", acrescentou.



Os atletas russos e bielorrussos estão suspensos das competições internacionais desde fevereiro de 2022, quando ocorreu a invasão à Ucrânia.



Depois de ter recomendado a exclusão desses atletas em 2022, o COI abriu portas em março deste ano para seu retorno às competições internacionais, sob certas condições e bandeira neutra.



Várias modalidades seguiram esta última recomendação, como a esgrima, o judô e a ginástica, entre outras.



O Mundial de atletismo começa no próximo sábado (19), em Budapeste, sem a presença de atletas russos e bielorrussos, como já aconteceu na edição de 2022, em Eugene (Estados Unidos).