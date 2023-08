Zagueiro senegalês Abdou Diallo deixa PSG e assina com Al-Arabi, do Catar

436

O zagueiro senegalês Abdou Diallo, do Paris Saint-Germain, fechou um contrato com o Al-Arabi SC, do Catar, anunciaram os dois clubes nesta terça-feira (15).



Diallo, de 27 anos, assinou pelas próximas três temporadas, com mais uma opcional, informou o clube catari em suas redes sociais. O valor da transferência não foi indicado até o momento.



O zagueiro havia chegado a Paris vindo do alemão Borussia Dortmund em 2019. No total, disputou 75 partidas pelo clube francês, e conquistou sete títulos.



O jogador também defende a seleção senegalesa e disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar, em que o Senegal foi eliminado nas oitavas de final.



Ele foi revelado no Monaco e jogou por empréstimo no alemão RB Leipzig ao longo da temporada passada. Abdou Diallo foi um dos atletas que o PSG dispensou para a temporada