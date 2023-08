Incêndio em posto de gasolina deixa 35 mortos no Cáucaso russo

436

Ao menos 35 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após uma explosão na segunda-feira à noite em um posto de gasolina no Daguestão, região do Cáucaso russo, informaram as autoridades locais nesta terça-feira.



As causas da tragédia ainda não foram determinadas, mas acidentes e incêndios deste tipo são frequentes na Rússia - muitos acontecem por violações das normas de segurança ou devido a instalações antigas.



A explosão, que aconteceu nas proximidades de Makhatchkala, capital do Daguestão, provocou um incêndio gigantesco e uma cratera profunda no local.



O ministério de Situações de Emergência anunciou um balanço atualizado de 35 mortos e o ministério da Saúde informou que 80 pessoa ficaram feridas.



"Tudo ao nosso redor estava em chamas (...) não conseguia ver nada", declarou uma testemunha ao canal Ren-TV.



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, expressou condolências às famílias das vítimas e desejou uma "rápida recuperação aos feridos", segundo um comunicado divulgado pelo Kremlin. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, aliado de Moscou, também expressou pêsames.



Makhatchkala, com 600.000 habitantes, é a capital do Daguestão, uma república no sul da Federação da Rússia limítrofe com a Chechênia, que compartilha fronteira com Geórgia e Azerbaijão.



Edifícios próximos ao posto de gasolina foram atingidos, informou o Comitê de Inquérito local, que abriu uma investigação para apurar as causas do incêndio.



O governador do Daguestão, Serguei Melikov, disse que a explosão aconteceu pouco antes das 22H00 (16H00 de Brasília).



"As causas e o tipo de explosão estão sendo investigados", afirmou, antes de elgiar os "atos heroicos" dos integrantes das equipes de resgate que, segundo ele, evitaram um número de vítimas ainda maior.



Segundo uma testemunha citada pelo jornal russo Izvestia, o incêndio começou em uma área com veículos estacionados e se propagou ao posto de gasolina.



"Depois da explosão, tudo caiu em nossas cabeças, não conseguíamos ver nada", explicou a testemunha, que não teve o nome divulgado.



Algumas horas depois, o incêndio, que se propagou por uma área de 600 metros quadrados, foi controlado por 260 bombeiros, informou o Ministério de Situações de Emergência.



Um avião Il-76 com equipamento médico foi enviado Makhatchkala para transportar os feridos em estado grave a Moscou.



As autoridades decretaram um dia de luto nesta terça-feira no Daguestão.



"No final da investigação realizada pelas forças de segurança, nós faremos todo o possível para que a justiça triunfe e para que a segurança de todos os habitantes do Daguestão seja garantida", declarou Melikov.