Ao menos 12 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma explosão, seguida de incêndio, na noite desta segunda-feira (14), em um posto de gasolina no Daguestão, região russa do Cáucaso, anunciou o Ministério de Situações de Emergência.



"Mais de 60 pessoas ficaram feridas em um incêndio em Mahackala e 12 delas estão mortas", informou a pasta pelo Telegram. Às margens do Mar Cáspio, Mahackala é a capital do Daguestão.