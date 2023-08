Seis migrantes morrem em naufrágio no Canal da Mancha

436

Pelo menos seis imigrantes morreram quando o barco em que tentavam chegar ao Reino Unido afundou no Canal da Mancha na madrugada deste sábado (12), anunciaram autoridades marítimas francesas.



Cinquenta e cinco pessoas foram resgatadas, e as buscas continuam para encontrar entre 5 e 10 desaparecidos, disse uma porta-voz da autoridade costeira francesa Premar.



Três navios franceses, um helicóptero e um avião foram mobilizados para fazer buscas na área frente a Sangatte, no norte da França, junto com dois navios britânicos.



A Promotoria francesa disse que a primeira vítima identificada foi um homem entre 25 e 30 anos de origem afegã. Ele foi levado de helicóptero para um hospital na cidade francesa de Calais, mas veio a falecer.



Outras cinco pessoas em estado crítico foram trazidas para Calais em um bote salva-vidas, mas foram declaradas mortas na chegada do barco, disse a porta-voz da Premar.



A embarcação virou por volta das 2h locais (21h em Brasília), na costa norte da França, de acordo com a Promotoria.



"Meus pensamentos estão com as vítimas", escreveu a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.