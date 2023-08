Ousmane Dembélé assina com o PSG até 2028

436

O atacante francês Ousmane Dembélé, que estava no Barcelona, assinou um contrato de cinco anos com o Paris Saint-Germain, até 2028, anunciou neste sábado (12) o clube parisiense.



Dembélé, de 26 anos, chegou ao Barça em 2017 e no ano passado tinha renovado seu contrato até 2024. No entanto, o PSG pagou a cláusula de rescisão de 50 milhões de euros (R$ 267 milhões na cotação atual) para ter o jogador, campeão do mundo com a seleção da França em 2018.



"Estou muito feliz por chegar ao Paris Saint-Germain e não vejo a hora de jogar com minhas novas cores", disse o jogador. "Espero continuar crescendo aqui e dar orgulho a todos os amantes do clube".



No Barcelona, apesar das lesões e de um período de adaptação muito longo, Dembélé marcou 40 gols e fez 43 assistências em 185 jogos. Em seis anos na Catalunha, venceu três vezes o Campeonato Espanhol (2018, 2019 e 2023) e duas Copas do Rei (2018 e 2021).



Com sua contratação, o PSG reforça seu ataque e continua uma renovação no elenco, enquanto Kylian Mbappé e Neymar seguem com futuro indefinido no clube.



Também campeão mundial pela França em 2018, Mbappé, que está em conflito com a diretoria do PSG, deu as boas-vindas a Dembélé.



"Bem-vindo a sua casa, meu irmão. Estou muito feliz em te ver aqui, a aventura está começando", escreveu em sua conta no Instagram.



"O desejo de Ousmane de vir para o PSG e fazer parte do nosso apaixonante projeto se baseia em sua grande paixão pelo clube e em compartilhar as ambições e valores do PSG. Estamos orgulhosos em ter mais um francês campeão do mundo no Paris Saint-Germain", declarou o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi.