Oposição venezuelana lança rifa para financiar eleições primárias

436

A oposição venezuelana lançou, nesta sexta-feira (11), uma rifa de aparelhos de TV, computadores, tablets, telefones e viagens para financiar as primárias que vão definir o adversário do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 2024.



"Cada bilhete é um passo para as primárias" foi o slogan usado pela comissão encarregada de realizar o processo, previsto para 22 de outubro.



"Com a sua contribuição, de onde você estiver, estará defendendo a democracia na Venezuela e tornando possível a eleição primária", acrescentou nas redes sociais.



O sorteio será realizado em 7 de outubro.



As eleições presidenciais, nas quais Maduro tentará um novo mandato de seis anos, estão previstas para 2024, mas ainda não têm data.



As primárias da oposição enfrentam sérias ameaças: dirigentes como a ex-deputada María Corina Machado e o duas vezes candidato presidencial Henrique Capriles, ambos inscritos, foram inabilitados para ocupar cargos públicos por decisão da Controladoria. As medidas foram condenadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, e há uma impugnação na justiça que tenta bloqueá-las.



Os desafios logísticos para a realização das primárias se somaram aos políticos, pois os organizadores prescindiram do apoio técnico das autoridades eleitorais e decidiram autogeri-las. Por isso, precisam de fontes de financiamento.



Cada bilhete da rifa custa 5 dólares (aproximadamente R$ 24, na cotação atual). Pode ser adquirido pela internet e pago por meio de contas bancárias nos Estados Unidos e no Canadá.