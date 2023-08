Espanha vence Holanda (2-1) na prorrogação e vai às semifinais da Copa feminina

436

A Espanha avançou dramaticamente para as semifinais da Copa do Mundo feminina nesta sexta-feira (11) após vencer a Holanda por 2 a 1 com um gol na prorrogação.



Salma Paralluelo, que havia deixado o banco de reservas, marcou o gol da vitória aos 111 minutos finalizando um contra-ataque puxado por Jennifer Hermoso, num momento em que as holandesas dominavam o jogo.



Antes, Mariona Caldentey havia aberto o placar em uma cobrança de pênalti aos 81 minutos, após um toque de mão na área de Stefanie van der Gragt, que compensou o erro empatando a partida nos acréscimos com um chute potente da entrada da área.



Foi um triunfo histórico para a Espanha, que nunca havia vencido uma partida eliminatória em Copas do Mundo anteriores.



Já as holandesas ficaram com a frustração de sair sem o título depois de perder a final de 2019 para os Estados Unidos.



A partida foi disputada no Estádio Regional de Wellington com a presença de mais de 30.000 pessoas, incluindo o presidente da Fifa, Gianni Infantino, acompanhado pelo primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Hipkins.



A Espanha exibiu seu jogo de posse de bola, gerando as melhores chances de gol ao longo da partida contra o futebol de contenção e contra-ataque da Holanda.



Com apenas 17 minutos de jogo, Alba Redondo tocou de cabeça um cruzamento dentro da área que a goleira holandesa Daphne Van Domselaar desviou para a trave com a ponta dos dedos e na sobra, Redondo disparou novamente na trave.



A Espanha tentou abrir o placar com chutes de todas as linhas, principalmente das atacantes Redondo e Esther González, enquanto a Holanda tentou criar perigo com avanços da veloz atacante Lineth Berensteyn.



No entanto, os primeiros 45 minutos foram sem gols principalmente graças à goleira holandesa Van Domselaar.



A Espanha manteve a pressão avassaladora no segundo tempo, embora as adversárias tenham conseguido evitar os vários chutes a gol como havia acontecido no primeiro tempo.



Além disso, as holandesas começaram a encontrar espaço na defesa espanhola para realizar contra-ataques com a velocidade de Beerensteyn.



Com a desvantagem no placar, a 'Oranje' partiu para cima em busca do empate, que veio nos acréscimos com o chute magistral de Van der Gragt.



A substituição de Bonmatí no final do segundo tempo deixou a Espanha sem seu cérebro criativo, o que a Holanda soube aproveitar para equilibrar as ações na prorrogação.



A estrela Alexia Putellas, com pouca presença no Mundial devido a uma lesão no joelho, entrou no tempo extra em busca de retomar as funções criativas.



Mas foi a seleção laranja quem esteve perto de marcar no segundo tempo da prorrogação, quando Beerensteyn chutou para fora após superar a defesa espanhola com sua velocidade.



A partida terminou num contra-ataque que Paralluelo finalizou com frieza levando a Espanha a uma inédita semifinal.