Chile inaugura sua primeira usina de produção de hidrogênio verde

A primeira planta industrial de hidrogênio verde chilena foi inaugurada nesta quinta-feira (10) em Santiago, visando alimentar as baterias dos guindastes dos supermercados do grupo americano Walmart, que desenvolveu esta iniciativa em parceria com a empresa francesa de energia Engie.



De acordo com as empresas, o projeto, que é o primeiro desse tipo na América Latina, envolveu um investimento de US$ 15 milhões (R$ 72,7 milhões na cotação atual) e, em sua primeira fase, tem como foco substituir as baterias de chumbo-ácido de 200 guindastes por células de energia de hidrogênio.



"Esta é a primeira usina desse tipo no Chile, de escala industrial e renovável. A partir daqui, queremos expandir o uso da tecnologia de hidrogênio. Nosso plano é implementá-la em cada centro de distribuição de nossa rede logística em todo o país", ressaltou Doug McMillon, presidente e CEO da Walmart Inc.



O ministro das Finanças do Chile, Mario Marcel, presente no evento, afirmou: "O que estamos vendo hoje com a inauguração desta usina é que o Chile tem a vantagem de poder mostrar avanços concretos, avanços que podemos ver, que podemos perceber".



A usina está localizada em um centro de distribuição da empresa americana no norte de Santiago, e a conversão das baterias dos guindastes resultará em uma redução de 1.140 toneladas de emissões de CO2 por ano, equivalente ao plantio de 2.280 árvores no mesmo período.



Além disso, isso implicará em uma diminuição de cerca de 200 toneladas de resíduos de baterias de chumbo-ácido em 12 meses.



O hidrogênio verde é obtido por meio da eletrólise da água (separação do oxigênio do hidrogênio) a partir de fontes de energia renovável.



O Chile tem como objetivo se tornar um dos três principais exportadores mundiais dessa energia até 2040.



O hidrogênio verde não emite gases de efeito estufa e oferece a oportunidade de descarbonizar setores nos quais a eletrificação não seria viável, como o industrial, o de transporte pesado ou de longa distância.



Além disso, melhora a segurança energética ao ser armazenado por longos períodos.