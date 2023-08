Virgin Galactic leva ao espaço seus três primeiros turistas

436

Os primeiros turistas espaciais transportados pela empresa americana Virgin Galactic chegaram ao espaço nesta quinta-feira (10), anunciou a empresa fundada pelo bilionário Richard Branson, que cumpre, assim, uma promessa feita há duas décadas.



Os três passageiros - Jon Goodwin, de 80 anos; Keisha Schahaff, de 46; e sua filha Anastatia Mayers, de 18 - passaram alguns minutos no espaço e puderem observar a curvatura da Terra e flutuar brevemente em gravidade zero, conforme mostrou a transmissão em vídeo da empresa.



Estavam acompanhados, na nave "VSS Unity", de um funcionário responsável por supervisioná-los e dois pilotos. A missão, chamada de Galactic 02, é o segundo voo comercial da Virgin.



O primeiro foi realizado no fim de junho, mas seus passageiros eram altos oficiais da Força Aérea da Itália que realizaram vários experimentos a bordo, e não civis que viajavam por lazer.



Anteriormente, a empresa fez vários voos de teste, incluindo um com o próprio Branson, em julho de 2021. Esta é a sétima vez que a "VSS Unity" vai ao espaço.



Um enorme avião decolou de uma pista convencional no Novo México e, depois de um período de subida, soltou a nave, que se assemelha a um grande jato particular.



A nave então ligou seu motor e acelerou verticalmente até ultrapassar uma altitude de mais de 80 km, o início do espaço segundo o Exército americano.



Em seu ponto máximo, a espaçonave chegou a 88 km, anunciou um comentarista durante a transmissão ao vivo. Depois começou rapidamente sua descida enquanto planava, até aterrissar na mesma pista.



- 800 clientes aguardando -



Keisha Schahaff e Anastatia Mayers são de Antígua e Barbuda, país do Caribe, e ganharam as passagens quando a mãe participou de uma arrecadação de fundos organizada pela Virgin Galactic.



O fundador Branson foi quem deu a notícia a Schahaff, ao visitar sua casa e entregá-la um traje de astronauta.



O bilionário voltou a Antígua e Barbuda nesta quinta-feira, para assistir ao voo junto com a família das duas, disse ele nas redes sociais, publicando uma foto sua com a mãe de Schahaff, avó de Mayers.



O terceiro passageiro, Jon Goodwin, de 80 anos, participou dos Jogos Olímpicos de 1972 e será a segunda pessoa com doença de Parkinson a ir ao espaço. Não será o mais velho, recorde batido por William Shatner, aos 90 anos.



Menos de 700 pessoas em todo o mundo já estiveram no espaço, segundo a empresa, que prometeu um voo espacial por mês.



Cerca de 800 clientes compraram suas passagens, por valores de 200.000 a 450.000 dólares (971.440 a 2.185.740 reais, na cotação atual).



O programa espacial da Virgin sofreu vários anos de atraso, devido, sobretudo, a um acidente em 2014 no qual morreu um piloto.



A Virgin Galactic compete com a empresa do bilionário Jeff Bezos, Blue Origin, que também oferece voos suborbitais curtos e já levou 31 pessoas ao espaço.



Desde um acidente em setembro de 2022, durante um voo não tripulado, o foguete da Blue Origin permanece em terra. Em março, a empresa de Bezos prometeu retomar seus voos "em breve".