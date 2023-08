Assistente pessoal de Trump se declara inocente de novas acusações no caso dos documentos

436

Waltine Nauta, um assistente pessoal de Donald Trump, se declarou, nesta quinta-feira (10), inocente de novos crimes no caso de má gestão de documentos sigilosos em que o ex-presidente dos Estados Unidos também está envolvido.



Junto com Carlos de Oliveira, o caseiro do magnata em Palm Beach, Nauta compareceu a um tribunal federal de Fort Piece, a 200 km de Miami.



A Promotoria acusa ambos de ajudar Trump a ocultar provas de que manteve ilegalmente, em sua residência de Mar-a-Lago, documentos secretos que levou consigo ao sair da Casa Branca em janeiro de 2021.



Nauta foi o único a depor à juíza federal Shaniek Mills Maynard em audiência de apenas 10 minutos. Oliveira ainda não tem um advogado local, portanto, não pôde prestar seu depoimento, o que está previsto para a próxima semana no mesmo tribunal.



Trump e seus dois funcionários estão indiciados por obstrução da justiça, após o bilionário se negar a entregar os 31 documentos solicitados pelas autoridades.



Segundo a Promotoria, Nauta moveu caixas com esses arquivos para ocultá-los do FBI, de um advogado do ex-presidente e, portanto, de um júri. No mês passado, ele negou esses crimes, mas precisou se apresentar à Justiça nesta quinta por novas acusações.



Desta vez, os crimes estão relacionados a uma tentativa de apagar imagens das câmeras de segurança do depósito onde estavam os documentos sigilosos.



Trump, que também havia sido convocado em Fort Pierce, se declarou na quinta passada inocente dessas novas acusações em nota enviada ao tribunal e renunciou ao direito de comparecer.



Seus advogados estiveram na audiência para confirmar a declaração de seu cliente.