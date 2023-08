Greves em Hollywoody provocam adiamento do Emmy para janeiro

436

A cerimônia de premiação do Emmy foi adiada em quatro meses, anunciaram os organizadores do evento nesta quinta-feira (10), devido às greves dos atores e roteiristas de Hollywood que não apresentam uma solução a curto prazo.



O Emmy deveria acontecer em setembro, mas foi adiado para meados de janeiro de 2024, informaram o canal Fox e a Academia de Televisão em um comunicado.



"Nós temos o prazer de anunciar que a 75ª edição do Emmy Awards será exibida na segunda-feira 15 de janeiro de 2024", disse um porta-voz da Fox.



A cerimônia do Emmy é o evento mais importante do setor audiovisual dos Estados Unidos a ser adiado até o momento pelas greves de atores e roteiristas. Essa paralisação dupla não acontecia em Hollywood desde os anos 1960.



O último adiamento do Emmy aconteceu em 2001, por causa dos atentados do 11 de Setembro.



Após mais de 100 dias de greve, nenhum acordo foi alcançado entre os representantes dos roteiristas e os estúdios para uma remuneração melhor dos primeiros com os lucros do streaming, nem para regulamentar o uso de Inteligência Artificial na indústria.



Os atores iniciaram a greve em julho.