Goiás perde para o Estudiantes em casa e é eliminado nas oitavas da Sul-Americana

436

O Goiás foi eliminado nesta quarta-feira (9) nas oitavas de final da Copa Sul-Americana-2023 ao ser derrotado por 2 a 0 em casa pelo argentino Estudiantes de La Plata, para quem já havia perdido por 3 a 0 no jogo de ida.



Um gol no início de cada tempo, o primeiro de Gastón Benedetti aos 5 minutos e o segundo de Benjamin Rollheiser (50'), ambos com dois belos chutes de fora da área, deram ao 'Pincharrata' mais uma vitória sobre o Goiás, que foi muito inferior ao longo do confronto no Estádio Serra Dourada.



Com a classificação, o Estudiantes voltará ao Brasil, desta vez para enfrentar o Corinthians nas quartas de final do torneio.



--- Ficha técnica



Copa Sul-Americana 2023 - Oitavas de final - Jogo de volta



Local: Estádio Serra Dourada (Goiânia)



Árbitro: Gery Vargas (BOL)



Gols:



Estudiantes de la Plata: Benedetti (5'), Rollheiser (50')



Cartões amarelos:



Goiás: Allano (18'), Marques (31'), Maguinho (34'), Magno (45'), Hugo (53'), Apodi (79')



Estudiantes de la Plata: Zuqui (18'), Fernandez (25'), Rollheiser (34'), Benedetti (73')



Escalações:



Goiás: Tadeu - Maguinho (Apodi 70'), Lucas Halter (Lucas Eduardo 61'), Bruno Melo, Hugo - Higor Meritão, Guilherme Marques (Morelli 55'), Luis Oyama - Allano (Alesson 55'), João Magno (Diego Gonçalves 70'), Vinícius. Técnico: Armando Evangelista.



Estudiantes de la Plata: Mariano Andújar - Leonardo Godoy, Santiago Núñez (Juan Cruz Guasone 46'), Luciano Lollo, Gaston Benedetti - Benjamín Rollheiser (Deian Verón 61'), Fernando Zuqui (José Ernesto Sosa 81'), Jorge Rodriguez, Santiago Ascacibar, Nicolas Fernandez (Eros Mancuso 46') - Mauro Méndez (Martiniano Moreno Diaz 61'). Técnico: Eduardo Domínguez.