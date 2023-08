Sixto Rodríguez, cantor de Sugar Man, morre aos 81 anos

436

Sixto Rodríguez, o cantor americano que encontrou um renascimento profissional depois que sua música se tornou um objeto de culto no exterior, morreu na terça-feira (8), aos 81 anos, anunciou seu site.



"É com grande tristeza que nós do Sugarman.org anunciamos que Sixto Díaz Rodríguez faleceu nesta terça", disse o comunicado, sem dar detalhes sobre a causa da morte do cantor conhecido por sucessos como "Sugar Man" e "I Wonder".



"Enviamos nossos mais sinceros pêsames para suas filhas - Sandra, Eva e Regan - e para toda sua família", acrescenta o comunicado.



O músico nasceu em 10 de julho de 1942, na cidade de Detroit, no estado de Michigan. Filho de pais mexicanos, Rodríguez trabalhava em linhas de montagem de veículos, enquanto ganhava a vida como músico em seu tempo livre. Lançou dois álbuns na década de 1970, "Cold Fact" e "Coming From Reality", que fizeram dele um músico cult, embora ele mesmo não soubesse.



Depois disso, Rodríguez desistiu da música para viver uma vida tranquila em Detroit.



Formou-se em filosofia na Universidade de Wayne e participou da política. Candidatou-se, sem sucesso, à prefeitura local, a vereador e até ao Senado estadual.



O homem não tinha ideia, no entanto, de que sua música, especialmente "Sugar Man", tinha seguidores leais na África do Sul do Apartheid, Nova Zelândia e Austrália. Em 1979, surpreendeu-se ao ser convidado para cantar na Austrália, país para onde voltou dois anos depois.



Sua ausência pública alimentou a crença, entre os fãs, de que Rodríguez estava morto. Mas a Internet mudou isso. Sua filha Eva encontrou páginas dedicadas ao pai, e ele foi encontrado pelos fãs. Em 1998, fez uma turnê de sucesso pela África do Sul.



"Eu disse a ele: na África do Sul você é maior do que Elvis", lembrou um de seus fãs, Stephen Segerman, em entrevista ao Detroit News em 2008.



De acordo com Segerman, a crueza e os temas dedicados a escapar da dura realidade - "Sugar Man" é uma ode surrealista a um traficante de drogas - ecoaram fundo na África do Sul do Apartheid.



O músico Dave Matthews, nascido em Joanesburgo, fez um cover de Rodríguez. Ele foi "um dos heróis da minha infância", afirmou.



- "Muito louco" -



Os discos de Rodríguez foram relançados em CDs, e sua extraordinária história foi imortalizada no filme "Searching for Sugar Man" (2012), que conquistou diversos prêmios, entre eles um Oscar e um BAFTA. Também contribuiu para o sucesso tardio de Rodríguez em seu próprio país, os Estados Unidos, alimentando o renascimento de sua carreira musical.



Quatro décadas depois de lançar seus discos, foi convidado para se apresentar nos festivais Coachella e Glastonbury, e embarcou em várias turnês mundiais.



"Eu só quero ser tratado como uma lenda qualquer", disse Rodríguez ao público em uma apresentação de sucesso em Detroit após a estreia do filme.



Em uma entrevista de 2013 para o Detroit Free Press, expressou seu próprio espanto com sua história, um jornaleiro que se tornou uma estrela do rock.



"Desde os 16 anos corro atrás da música. Agora tenho 70, então é muito louco que isso tenha acontecido", afirmou Rodríguez, para quem tudo isso foi como "uma ironia do destino, um golpe de sorte".